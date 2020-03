Coronavirus Trotz dieser schweren Zeiten: Was haben Sie Positives erlebt?

Hauptinhalt

Die Zahl der Infizierten steigt, Schulen und Kitas schließen, Veranstaltungen fallen aus – das Coronavirus ist allgegenwärtig und an beunruhigenden Meldungen mangelt es nicht. Doch es gibt sie durchaus, die positiven Nachrichten in diesen schwierigen Zeiten. Ob Nachbarschaftshilfe oder Solidarität: Was haben Sie Positives erlebt? Wir freuen uns auf Ihre Geschichten!