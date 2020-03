Coronavirus Diese Rechte haben Sie bei abgesagten Veranstaltungen

Wird eine Veranstaltung abgesagt, besteht grundsätzlich Anspruch auf Erstattung des Ticketpreises. Ob der Veranstalter den Ausfall zu verantworten hat oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Was zählt, ist der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zufolge, dass er seine Leistung nicht erfüllt.



In einem solchen Fall sollte man sich deshalb beim Veranstalter oder der Vorverkaufsstelle informieren, wie eine Rückabwicklung erfolgt. Ob auch das Geld für Versandkosten oder Servicegebühren eines Tickethändlers zurückerstattet werden, ist eine andere Frage. Da kommt es darauf an, was im Kleingedruckten steht.