Geschichte Die DDR und der russische Impfstoff

Er würde sich jederzeit mit dem russischen Corona-Impfstoff Sputnik V impfen lassen, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident diese Woche in einem Zeitungsinterview. Schließlich habe man in Ostdeutschland jahrzehntelang Erfahrung mit russischem Impfstoff gemacht. Er selbst sei als Kind erfolgreich gegen Kinderlähmung geimpft worden, während es im Westen noch gar keinen Impfstoff dagegen gab. Doch sind die Impf-Erfahrungen aus DDR-Zeiten wirklich so positiv?