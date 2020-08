Coronavirus Kritiker von Corona-Auflagen dürfen doch in Berlin demonstrieren

Noch bevor das Verbot von den Berliner Richtern gekippt wurde, ist in sozialen Netzwerken bereits zur Demo in der Hauptstadt mobilisiert worden. So wird zum "Sturm auf Berlin" aufgerufen und auch rechte Influencer fordern ihre Anhänger zur Teilnahme an der Demo auf. Dabei wird auch offen zu Gewalt aufgerufen. So seien ab jetzt Waffen zur Gegenwehr erlaubt, hieß es etwa im Messenger-Dienst Telegram.