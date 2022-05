Seit Beginn des Ukraine-Konflikts wird über ein Energie-Embargo gegen Russland diskutiert. Beim Öl steht ein Importstopp aus Russland nun kurz bevor. Deutschland jedenfalls macht sich dafür stark. Wir haben uns gefragt: Kommt jetzt bald nichts mehr aus der Zapfsäule? Und sind die Folgen für den Osten Deutschlands stärker als für den Westen? Einen kurzen Moment der Panik gab es Mitte der Woche dann auch bei Eltern. Denn Kitas und Horte waren zu, zum Teil jedenfalls. Erzieherinnen und Erzieher haben gestreikt. Was sie damit erreichen wollen, erfahrt ihr hier.



Und zu guter Letzt noch eine gute Nachricht: Große internationale Firmen entdecken Ostdeutschland und wollen sich dort niederlassen. Was das alles nach sich zieht, wenn Big-Player aus IT- und Automobilbranche einen neuen Standort eröffnen, seht ihr im Video.