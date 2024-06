Maeffert sagt: "Es gibt so viele Empfehlungen und Leitlinien, die eine Liberalisierung fordern. Das erste Kapitel der WHO zu diesem Thema beschreibt, wie wichtig es ist, dass Schwangerschaftsabbrüche legal und entkriminalisiert sind. Deutschland wurde von der UN mehrfach gerügt, weil das bei uns immer noch nicht der Fall ist." Auch eine Studie der Bundesregierung belege, dass die Versorgung in manchen Regionen schlecht und die Stigmatisierung hoch sei – die Gynäkologin fragt: "Wie kann es sein, dass eine Regierung diesen Paragrafen noch halten kann?" Sie und ihre Kolleginnen von Doctors for Choice seien enttäuscht und traurig über den immer noch herrschenden Ist-Zustand.

Im Jahr 2023 wurden in Deutschland 106.218 Abbrüche durchgeführt, davon 17.412 in Krankenhäusern und 88.806 in gynäkologischen Praxen. In Sachsen waren es 5.897 Abbrüche insgesamt, davon 2.444 in Kliniken. Auch hier fanden die meisten Abbrüche in gynäkologischen Praxen statt.