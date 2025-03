Bei der ambulanten ärztlichen und psychotherapeutischen Versorgung belegt Mitteldeutschland eher die hinteren Plätze. Nach einer Auswertung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) liegt Sachsen-Anhalt mit knapp 204 Ärztinnen und Ärzten je 100.000 Einwohnern im bundesweiten Vergleich auf dem vorletzten Platz. Schlechter schneidet im Ländervergleich nur Brandenburg ab – hier kommen etwa 201 Medizinerinnen und Mediziner auf 100.000 Einwohner.



Innerhalb des Bundeslandes Sachsen-Anhalt gibt es große Unterschiede: So ist der Statistik zufolge die Versorgung in Halle am besten (gut 213 Ärzte pro 100.000 Einwohner) und in Magdeburg am schlechtesten (etwa 198 Mediziner pro 100.000 Einwohner).