Die Parteiführung der AfD hat sich vor der Bundesvorstandswahl am Wochenende in Riesa mit Björn Höcke abgesprochen. So geht es aus internen AfD-Chatnachrichten hervor, die MDR THÜRINGEN vorliegen. Der Absprache zufolge soll der Thüringer AfD-Chef auf eine Kandidatur für einen Posten im neuen Bundesvorstand verzichtet haben. Im Gegenzug dazu soll Höcke der Vorsitz einer neuen Kommission "zur Vorbereitung einer Parteistrukturreform" in Aussicht gestellt worden sein.

Der Fall deutet auf den enormen Einfluss Höckes auf die Bundespartei hin. Zudem zeigen die Reaktionen mehrerer AfD-Bundestagsabgeordneter, wie unversöhnlich sich die verfeindeten Lager in der parteiinternen Auseinandersetzung um die künftige Partei-Programmatik gegenüber stehen.

(V.l.n.r.) Stephan Brandner, Mariana Harder-Kühnel, Tino Chrupalla, Alice Weidel und Peter Boehringer. Bildrechte: dpa

"Hinter dem Geschehen ein Kalkül"

Ausgeplaudert hat die Angelegenheit Hans-Thomas Tillschneider aus Magdeburg. Zu Beginn der Woche äußerte sich der AfD-Landtagsabgeordnete kritisch in einer geschlossenen AfD-Chatgruppe zum Ablauf des Bundesparteitags in Riesa: "Was Teile der Führung zusammen mit der Parteitagsleitung am Sonntag in Riesa abgezogen haben, war nichts anderes als die Fortsetzung des Krieges gegen die eigene Partei. Ich vermute hinter dem Geschehen ein Kalkül."

In seinem Text kritisierte Tillschneider vor allem den Umgang der Delegierten mit einer - auch von ihm mitgetragenen - Resolution zur "einvernehmlichen Auflösung der EU". Dabei fielen zwei Sätze, die in der AfD-Chatgruppe unverzüglich für Empörung sorgten: "Björn Höcke wurde die Strategiekommission versprochen, für den Fall, dass er nicht für den BuVo kandidiert", schrieb Tillschneider, der mit "BuVo" den Bundesvorstand meint.

Thomas Tillschneider, AfD-Abgeordneter im Landtag von Sachsen-Anhalt. Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

"Um sicher zu gehen, dass Wort gehalten wird, wollte deshalb das Netzwerk um Björn Höcke, dass die Strategiekommission vor den BuVo-Wahlen beschlossen wird." Gemeint ist die "Kommission zur Vorbereitung einer Parteistrukturreform", die tatsächlich in Riesa eingesetzt werden sollte. Allerdings war es dazu nicht gekommen, weil der Parteitag am Sonntag wegen des Streits um besagte EU-Resolution ("Europa neu denken") vorzeitig abgebrochen worden war.