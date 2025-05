Der Verfassungsrechtler Michael Brenner von der Uni Jena sieht das aber anders. Seinen Angaben nach ist der in der Verfassung gewährte Schutz für die Landtagsabgeordneten nicht grenzenlos. Laut Brenner lässt sich in der Praxis kaum unterscheiden, was ein Abgeordneter außerhalb des Landtags als Parlamentarier, als Parteipolitiker oder als Privatmann gesagt hat.

Höcke sagte bei der Vorstellung des Papiers in Berlin: "Ich gehe davon aus, dass die Bundesebene dieses Gutachten in ihren Rechtskampf integrieren wird." Nach seinen und Jörg Urbans, dem Vorsitzenden der AfD in Sachsen, Angaben berieten der AfD-Bundesvorstand und die AfD-Landeschefs am Montagabend in Berlin über das weitere Vorgehen im Rechtsstreit mit dem Bundesverfassungsschutz.