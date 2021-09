Über die fiktive Firma heißt es in einem Web-Video: "Willkommen beim Flyerservice Hahn. Eine Firma der Extraklasse. 17 Distributionszentren. Mit uns erreichen Sie den letzten Winkel der Republik, jeden Haushalt." Das Versprechen schien den AfD-Wahlkämpfern attraktiv, doch Flyerservice Hahn hat die Werbematerialien nicht verteilt, sondern gesammelt, mit dem Ziel, sie später zu entsorgen.

Das "Zentrum für Politische Schönheit" sorgt regelmäßig mit hochpolitischen, Grenzen überschreitenden Aktionen für Aufmerksamkeit. Mal wurden vor dem Reichstagsgebäude Bombenattrappen abgelegt, ein anderes Mal wurde ein Holocaust-Mahnmal errichtet - in Thüringen auf dem Nachbargrundstück des AfD-Politikers Björn Höcke. Der hatte zuvor das Berliner Holocaust-Denkmal als "Denkmal der Schande" bezeichnet.

Die Idee kam natürlich – wie alle guten Ideen - von der AfD selbst. Ein Sprecher der AfD hat in unseren Recherchen im Frühling erwähnt, dass eine Flyerfirma 20-tausend Flyer verloren oder verschlampt habe. Da dachten wir uns… das können wir auch.

Bei der hinters Licht geführten AfD dürfte man vor Wut schäumen. Interviews will man nicht geben und verweist auf eine Pressemitteilung. Dort ist die Rede vom Versuch, der AfD im Wahlkampf vorsätzlich zu schaden, von betrügerischer Energie und einem Schaden für die Demokratie. Konkret heißt es dort: "Im Wahlkampf müssen alle Parteien für sich und ihre Positionen frei werben können."

Wie schon öfter beim "Zentrum für Politische Schönheit" steht die Frage im Raum, ob die Aktion durch die "Freiheit der Kunst" gedeckt ist. Nach Ansicht des Dresdner Anwalts Thomas Kinschewski kann Kunstfreiheit in Anspruch genommen werden, wenn es sich überhaupt um Kunst handelt. Dabei sei der Kunstbegriff selbst jedoch umstritten.



Zudem sei dies nicht das Hauptproblem. Er habe die Vermutung, dass hier eine Unterschlagung vorliege. Laut Paragraph 246 im Strafgesetzbuch sei es strafbar, wenn man fremdes Eigentum an sich bringe und es Beiseite schaffe. In Anbetracht der Scheinvertragsbeziehung handele es sich möglicherweise sogar um ein Betrugsdelikt.