Arbeitskräftemangel Große Kündigungswelle vorausgesagt: Junge Generation sucht sich Jobs künftig aus

Handwerk, Gastronomie, Pflege: In Deutschland fehlen immer mehr Arbeitskräfte. Fast zwei Millionen Stellen sind unbesetzt. Umso mehr rücken die verbliebenen jungen Leute in den Blick. Doch anders als frühere Generationen, lassen sie sich nicht mehr ausbeuten. Stattdessen stellen sie Bedingungen. Im Interview erklärt die Publizistin Steffi Burkhart, was sich an der Arbeitswelt ändern muss, damit sie für junge Leute attraktiv ist. Sie ist am Montag zu Gast bei "Fakt ist!" im MDR FERNSEHEN.