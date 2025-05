Mit der aktuellen Wirtschaftslage habe das auch nichts zu tun, meint Sachsens DGB-Chef. Dass man die Debatte trotzdem wieder führe, sei für ihn Populismus. Dabei denkt Schlimbach besonders an den Generalsekretär der CDU: "Die Leute arbeiten sehr viel. Carsten Linnemann stellte das dann auch plötzlich fest, dass es der normale Arbeitnehmer gar nicht ist, den er meint. Und da sollten die lieber mal drei Schichten mitarbeiten, als sich ständig nur öffentlich über die zu wenigen Arbeitsstunden hier in Deutschland aufzuregen. Ehrlich, das ärgert mich."

Auch Stephanie Albrecht-Suliak findet, dass die Diskussion innerhalb der Gewerkschaften im Moment eigentlich gar keine sei. Sie ist Landesbezirksleiterin der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie. Dort gebe es eh schon Tarifverträge mit flexiblen Arbeitszeitmodellen: "Wir haben in der Chemie Nordost die Möglichkeit, in einem zeitlichen Korridor zwischen 32 und 40 Stunden zu arbeiten. Und das kann je nach Notwendigkeit betrieblich angepasst werden. Das ist eine Möglichkeit, die auch Flexibilität in einer Krise oder bei vollen Auftragsbüchern bietet. Das wird in unseren Betrieben auch angewendet."