Das Asbest-Problem betrifft alle Bundesländer. In Sachsen sind rund 182.000, in Sachsen-Anhalt 141.000 und in Thüringen 144.000 Wohnungen betroffen. In Nordrhein-Westfalen sind die meisten Asbest-Wohnungen zu finden, dort sind es über 2,1 Millionen Wohnungen.