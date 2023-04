Damit gehen sechs Jahrzehnte der Kernkraftnutzung zur Stromerzeugung zu Ende. Der erste Meiler in der Bundesrepublik hatte 1960 den Betrieb aufgenommen, in der DDR begann die Nutzung der Technologie zur Stromerzeugung 1966.

Deutschlands begibt sich auf Sonderweg in Europa

In Deutschland war die Nutzung von Atomstrom von Anfang an umstritten. Entschieden dagegen waren von Beginn an die Grünen, die ihre Wurzeln in der Anti-Atombewegung haben. Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 war auch die SPD für den Ausstieg. Und nach Fukushima schließlich auch die Union. Atomkraft in Europa. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mit der Abschaltung begeht die Bundesrepublik nun einen Sonderweg. Andere Staaten in Europa setzen dagegen weiter auf Atomkraft oder bauen diese sogar noch aus, wie zum Beispiel Polen. Mit einem Anteil von mehr als 70 Prozent am Energiemix gilt Frankreich als die Atomnation Nr. 1 in der EU. In Belgien und in der Slowakei macht Atomstrom jeweils mehr als die Hälfte am Strom-Mix aus.

Bundesumweltministerin erleichtert über Atomausstieg

Steffi Lemke (Grüne). Bildrechte: IMAGO/Political-Moments Die Grünen-Umweltministerin Steffi Lemke zeigt sich erleichtert über den Schritt. "Der Atomausstieg macht Deutschland sicherer", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Die Risiken der Atomkraft sind im Falle eines Unfalles letztlich unbeherrschbar."

FDP: Kernenergie muss weiter Zukunft in Deutschland haben

Bijan Djir-Sarai (FDP). Bildrechte: dpa Die FDP bezeichnet den Ausstieg hingegen als "strategischen Fehler". Die Kernenergie müsse auch nach dem Ausstieg eine Zukunft in Deutschland haben, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai der dpa in Berlin. Dazu gehöre, dass die Forschung auf dem Gebiet der Kernfusion ausgeweitet werden soll und so die Chancen neuer und sicherer Technologien der Kernspaltung genutzt würden.

Ukraine-Krieg verzögerte Abschaltung