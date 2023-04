Atomkraft-Aus Letzte deutsche Akw endgültig abgeschaltet

Auch am Kernkraftwerk Emsland gehen nach 35 Jahren die "Lichter" aus. Bildrechte: dpa

Mit der Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke gehen mehr als sechs Jahrzehnte der Kernkraftnutzung zur Stromerzeugung in Deutschland zu Ende. Der erste Meiler hatte 1960 in der Bundesrepublik den Betrieb aufgenommen, in der DDR begann die Nutzung der Technologie zur Stromerzeugung 1966.



Zumindest in Westdeutschland war die Nutzung von Atomstrom von Anfang an umstritten. Entschieden dagegen waren von Beginn an die Grünen, die ihre Wurzeln in der Anti-Atombewegung haben. Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 war auch die SPD für den Ausstieg. Und nach Fukushima im Jahr 2011 schließlich auch die Union.