Sachsen-Anhalt: Attest-Flut nicht der Rede wert

Ganz so strikt sieht das aber nicht jeder im Verband. Denn offenbar ist nicht überall die Situation so wie in Nordrhein-Westfalen. In Sachsen-Anhalt etwa, wo die Schulleitungen ebenfalls ein ärztliches Attest verlangen dürfen, spricht man beim Landesverband zwar insgesamt von einer Attest-Flut, die die Mediziner zu bewältigen hätten, solche vor und nach den Schulferien seien aber nicht der Rede wert.

Kinderärztin: Bin nicht dafür da, Schulpflicht durchzusetzen

Und auch in Sachsen gebe es in diesem Zusammenhang kein Problem, sagt Landesverbandssprecherin Melanie Ahaus. Sie ist selbst Kinderärztin in Leipzig. Im Freistaat können die Schulen nur in Ausnahmefällen ein Attest verlangen. Im Grundsatz ist Ahaus aber auf Linie des Verbandes.

"Die Schulpflicht besteht natürlich bis zum letzten Tag. Aber ich sehe das genauso wie meine Kollegen in Nordrhein-Westfalen. Ich bin natürlich als Ärztin nicht dafür da, die Schulpflicht durchzusetzen. Wenn ein Kind zu mir in die Praxis kommt und sagt, ich habe heute Kopfschmerzen, mit ist übel, ich kann nicht in die Schule gehen. Was soll ich da sagen? Natürlich schreibe ich das Kind krank."

Kinderärztin: Keine Zeit für Atteste, die nicht notwendig sind

Schließlich könne sie nicht überprüfen, ob das Kind tatsächlich Schmerzen habe. Sie und ihre Kollegen müssten ihre ganze Arbeitskraft aufwenden, um für die Patienten da zu sein, die sie wirklich brauchten, sagt Ahaus. Da hätten sie keine Zeit für Atteste, die gar nicht notwendig seien.

"Ich meine, das Problem vor den Ferien ist natürlich allen bekannt. Ich kann auch die Eltern verstehen, die sagen, in der letzten Schulwoche passiert sowieso nichts mehr."