Bis zu 30 Jahre alte Autos können mit klimaneutralem Benzin betankt werden – ohne Umrüstung und wie mit normalem Benzin. Dies geht mit synthetischem Kraftstoff. "Mit diesem Kraftstoff können Fahrzeuge betankt werden, und bei der Verbrennung entsteht CO2, was wir vorher der Atmosphäre entzogen haben. Also ein Nullsummenspiel", sagt Professor Bernd Meyer von der Bergakademie Freiberg.

Der Direktor des Instituts für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen forscht an der europaweit größten Pilotanlage zur Herstellung synthetischen Benzins an der Bergakademie Freiberg. Diese Art Kraftstoff könnte eine Lösung für weltweit mehr als eine Milliarde Autos mit Verbrennungsmotoren sein. Während in Deutschland immer mehr Autos mit E-Motor produziert werden, werden Diesel und Benzin in ärmeren Ländern nicht so schnell verschwinden. Betrieben mit synthetischem Kraftstoff würden sie aber CO2-neutral fahren und eine Ergänzung zu batteriebetriebenen Elektroautos darstellen.

Die europaweit größte Pilotanlage zur Herstellung synthetischen Benzins steht an der Bergakademie Freiberg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Denn bis die weltweit derzeit etwa "1,4 Milliarden Fahrzeuge durch E-Mobile ablösen können […] müssen wir unbedingt etwas tun. Und damit müssen wir eben jetzt beginnen", stellt der Vorstand der Porsche AG, Michael Steiner, seine Vision vor.

Die Herstellung des synthetischen Kraftstoffs: Synthetischer Kraftstoff kann auf zwei verschiedenen Wegen entstehen. Zum einen durch die Verbrennung von organischen Abfällen von Altholz bis hin zu Klärschlamm. Für den zweiten Weg nimmt man Kohlendioxid [CO2] – bestenfalls aus Industrieabgasen, die sonst die Atmosphäre belasten würden, sowie Wasser und grünen Strom. Daraus kann Methanol hergestellt werden. Dieses Methanol wird dann in synthetisches Benzin umgewandelt.

Doch in der momentanen Realität gibt es mit dieser Vision noch große Probleme. Der in Deutschland aktuell extrem hohe Strompreis würde auch den Preis des klimaneutralen Kraftstoffs in die Höhe treiben. Ein Ausweg: "Den Strompreis für diese klimaneutralen Anlagen zu senken", sagt der Leiter Verfahrenstechnik im Chemieanlagenbau Chemnitz, Mario Kuschel. "Zum Beispiel durch die Reduzierung der EEG-Umlage und Abgaben, die den Strompreis mitgestalten. Alles ist CO2 neutral und ohne Erdöl."

Der Chemieanlagenbau Chemnitz hat die Pilotanlage in Freiberg entwickelt. "Wir haben Beispielrechnungen durchgeführt, wie sich der Preis unseres synthetischen Benzins gestalten würde", sagt Kuschel. "Dabei sind wir bei größeren industriellen Anlagen auf einen Preis von circa einen Euro pro Liter gekommen."

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kann sich unter bestimmten Bedingungen Steuererleichterungen für synthetische Kraftstoffe vorstellen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ein Liter synthetisches Benzin würde in der Herstellung 1,10 Euro kosten. Ein Liter Benzin aus Erdöl benötigt 40 Cent. Wenn der Staat wegen des ökologischen Aspekts auf dieses sogenannte Grüne Benzin beim Verkauf keine Steuern erheben würde, wäre dieser Preis marktfähig. Doch ist das eine Option für die Bundesregierung?



"Natürlich ist das eine Überlegung für die nächste Wahlperiode", sagt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gegenüber dem ARD-Magazin FAKT. "Um die Klimaziele zu erreichen, brauchen wir alles, was dazu beiträgt, die Mobilität sauberer und klimaneutraler zu machen."

Die Freiberger Anlage kann jährlich eine Million Liter synthetischen Kraftstoff produzieren. Damit ist sie zwar die größte in Europa, aber immer noch klein. Nötig sind viel größere Anlagen, aber dafür hat sich aufgrund der Probleme bei der Wirtschaftlichkeit in Deutschland noch kein Investor gefunden.