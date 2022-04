Bielefeld hatte bis Ende Februar Teile seiner Altstadt autofrei gestaltet. Händler und Gastronomen rückten Verkaufsstände oder Tische an die Stellen, an denen vorher Autos parkten. Sitzgelegenheiten und Pflanzkübel wurden aufgestellt. Es kamen mehr Kunden zu Fuß oder mit dem Rad in die Innenstadt. Anwohner freuten sich über die Verkehrsberuhigung.

Bielefeld hatte bis Ende Februar Teile seiner Altstadt autofrei gestaltet. Händler und Gastronomen rückten Verkaufsstände oder Tische an die Stellen, an denen vorher Autos parkten. Sitzgelegenheiten und Pflanzkübel wurden aufgestellt. Es kamen mehr Kunden zu Fuß oder mit dem Rad in die Innenstadt. Anwohner freuten sich über die Verkehrsberuhigung.

Laurenz Heine ist neben seiner Arbeit im Verkehrsclub auch Regionalkoordinator des bundesweiten Netzwerkes Wohnen und Mobilität für Chemnitz, Stollberg und Zwönitz. Für Sachsen fallen ihm keine Projekte ein, in denen bereits Menschen in autofreien Siedlungen oder autoarmen Wohngebieten leben.

In Leipzig sei ein autoarmes Wohngebiet hinter dem Hauptbahnhof geplant. "Außer einigen Fußgängerzonen gibt es in Sachsen wenig", so Heine. Einzelne Carsharing-Projekte mit Großvermietern fallen ihm ein. Aber sonst? Bei Bauprojekten würden immer wieder herkömmliche Dinge geplant, statt neue Wege eingeschlagen: Straßen und Parkplätze entstünden im Wohngebiet, Tiefgaragen gleich nebenan. Alles sei auf Autoverkehr ausgelegt. "Planer rechnen immer damit, dass alle Leute mit dem Auto bis direkt vor die Tür fahren." Dabei würden viele Eltern ihre Kinder gern gefahrlos zur Schule gehen oder auf Straßen spielen lassen.

In Chemnitz etwa würden sich "die Autofahrer beschweren, dass sie ihre Autos nicht kostenfrei in der Innenstadt abstellen können, aber die Tiefgaragen sind leer. Der Punkt ist: Der Stadtraum ist für alle da, aber nicht unbegrenzt verfügbar." Auch in Dresden und Leipzig seien nach 1990 viele Tiefgaragen direkt in den Altstädten gebaut worden, so dass Autofahrer auch bis in die Innenstädte hineinfahren.