Der dritte Streik im laufenden Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn ist am frühen Dienstagmorgen wie geplant zu Ende gegangen. Wie die Lokführergewerkschaft GDL bestätigte, wurde der Arbeitskampf wie angekündigt um 2.00 Uhr vorerst beendet. Eine Bahnsprecherin sagte, der Zugverkehr laufe wieder wie gewohnt an.

Noch am Montag mussten Bahnkunden Geduld aufbringen. Auch die dritte Streikwelle der laufenden Tarifrunde hatte für erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr gesorgt. Es kam zu zahlreichen Zugausfällen. Im Fernverkehr fuhren etwa 30 Prozent der Züge, im Nahverkehr waren es zwischen 15 Und 20 Prozent. Im Osten sind die Auswirkungen des Streiks traditionell etwas stärker als im Rest der Republik, weil der Organisationsgrad der GDL in der Region vergleichsweise hoch ist.

Die Lokführergewerkschaft GDL kämpft um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder. Mit dem Streik will sie insgesamt 3,2 Prozent mehr Lohn durchsetzen. Zudem wird eine Corona-Prämie von 600 Euro gefordert. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll 28 Monate betragen. Die Bahn hatte vergangene Woche ein Angebot unter anderem mit einer Tariflaufzeit von 36 Monaten vorgelegt. Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Weselsky, wies das Angebot jedoch als "vergiftet" zurück.

Weitere Streiks schloss Weselsky nicht aus. Vor GDL-Mitgliedern am Berliner Hauptbahnhof sagte er wörtlich: "Nach dem Streik ist vor dem Streik". Das Management der Bahn habe es in der Hand, ob es einen weiteren Arbeitskampf gebe. Weselsky forderte ein Angebot eines Tarifvertrages, der für alle Gewerkschaftsmitglieder in verschiedenen Bereichen gilt.



Die Bahn wolle die GDL auf Lokführer und Zugbegleiter beschränken und dieser verweigern, Tarifverträge für die Werkstatt und Verwaltung abzuschließen, sagte Weselsky. Hier würden Grundrechte tangiert. Es solle dauerhaft verhindert werden, dass die GDL die Mehrheit im Betrieb habe. "Und dagegen wehren wir uns", sagte Weselsky.