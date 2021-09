Nein, kleinreden wollen wir den Neustart nach dem Bahnstreik ganz sicher nicht. 2 Uhr in der Nacht ist auch eine unchristliche Zeit, die Systeme wieder hochzufahren. Aber: Die größere Herausforderung sei ganz eindeutig der Streikbeginn, so Bahnsprecherin Susan Constantinescu.

Nun soll es in der Vergangenheit schon Streiks gegeben haben, auch von der GDL, deshalb ist man bei der Deutschen Bahn vorbereitet. Das bedeutet: Es gibt Pläne, sprich Fahrpläne für den Tag X, die allerdings auch noch ein anderes X in sich tragen, die große Unbekannte, wie viele Lokführer am Ende doch zur Verfügung stehen.