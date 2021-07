Nach Gera zieht eine Außenstelle der Bundeszentrale für politische Bildung, Naumburg ist neuerdings die Heimat der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft des Bundes und in Weißwasser sitzt seit Kurzem eine Außenstelle des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Solche Behördenan- und -umsiedlungen sind politisch gewollt, nicht nur in Mitteldeutschland. Sie sollen helfen, den Strukturwandel in ländlichen Regionen voranzutreiben.

Die gezielte Ansiedlung von Bundeseinrichtungen, also Bundesbehörden oder bundeseigenen Unternehmen, im ländlichen Raum ist Teil des Strukturstärkungsgesetzes für Kohleregionen. Auch die Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse", die von der Bundesregierung eingesetzt wurde, um Maßnahmen gegen unterschiedliche regionale Entwicklungen in Deutschland zu entwickeln, empfiehlt die An- und Umsiedlung von Behörden, um urbane Ballungszentren zu entlasten und gleichzeitig ländliche Regionen durch die Schaffung von Arbeitsplätzen zu stärken.

"In jüngster Zeit haben Behördenansiedlungen als politisches Instrument stark an Popularität gewonnen", sagt der Volkswirtschaftsprofessor Niklas Potrafke vom Münchener ifo Institut, der in einer Studie die Ansiedlung von Behörden im ländlichen Raum untersucht.