Es war geradezu eine Achterbahnfahrt, die wir in den vergangenen Tagen an den Tankstellen erlebt haben. Umso größer war vielerorts die Überraschung am Morgen des 1. Juni, wo tatsächlich der Spritpreis um den weggefallenen Steuersatz nach unten gegangen ist. Allerdings mitunter erst nach einem Preissprung in den Morgenstunden, denn das ist die Zeit, in der traditionell auf die Not der Nachlässigen gesetzt wird, die dringend zur Arbeit müssen, aber einen leeren Tank haben.