Schlimmer noch: Die Tankstellenpächter im Markenmäntelchen von Aral, Esso, Shell und Co. staunen genauso hilflos wie ihre Kunden, welche Kapriolen die Zahlen da oben an der Anzeige so schlagen.

Diese sind längst zur Spielkonsole der Ölmultis verkommen, die auch schon mal punktuell austesten, was auf der Kundenseite passiert, wenn sie an einer einzelnen Tankstelle mal ein bisschen am Preis drehen. Auf diese Art wurde auch irgendwann die Zwei-Euro-Marke geknackt, die lange als Angstmarke in der Branche galt.

Nun haben die Ölkonzerne festgestellt, der Verbraucher ist sogar bereit, 2,25 Euro zu bezahlen. Helmut Rabl Sprecher Tankstelleninteressenverband

Das Ergebnis dieser Erkenntnis spüren wir gerade. Schuld an der Entwicklung, so Rabl, haben auch die Politiker, die mit ihren Reden genau diese Entwicklung "vorhergesagt" oder nach seiner Ansicht gar herbeigeredet haben.

Transparenzstelle als kostenloses Marketinginstrument der Ölmultis

Denn wenn der Boden bereitet ist, kann man viel einfacher höher bauen. Und noch etwas habe der Staat unfreiwillig getan: Durch die Schaffung der Transparenzstelle, an der letztlich alle Webportale hängen, auf denen wir uns die "günstigste" Tankstelle aussuchen, wurde den Ölmultis ein kostenloses Marketinginstrument zur Verfügung gestellt, um die Konkurrenz zu beobachten - und genau das passiert täglich.

Preisabsprachen sind nicht mehr nötig

Die Vorstellung, dass die Mineralölkonzernen in Hinterzimmern ihre Preise absprechen, also etwas tun, was die Kartellbehörden sanktionieren könnten, ist dank der Transparenzstelle nicht nötig.

Das Kartellamt bezeichnet Rabl als zahnlosen Tiger, der offenbar auch nicht schreiben kann, denn weder Rabl hat auf seine Briefe eine Antwort erhalten, noch wir auf eine Anfrage vor einer Woche.