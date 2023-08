BfArM-Sprecher Maik Pommer erläutert MDR AKTUELL, dass ein Lieferengpass nicht gleichbedeutend mit einem relevanten medizinischen Versorgungsproblem in Deutschland sei. Oft könne eine Firma nur ein bestimmtes Präparat in bestimmter Darreichungsform (also Tablette, Saft oder Zäpfchen), in bestimmter Dosierung oder Packungsgröße nicht liefern. Alle einzelnen Produkte landeten in der Lieferengpass-Datenbank.



Das gilt dann laut Datenbank manchmal für wenige Wochen, mitunter aber auch schon seit mehr als einem Jahr. Als Gründe werden meist "sonstige" angeführt, selten "Produktionsprobleme". Dennoch gibt es Pommer zufolge auch immer wieder Lieferengpässe durch Produktionsausfall oder unterbrochene Lieferketten.