Wirtschaft Verbundnetz-Gas AG will langfristig aus Verträgen mit Russland raus

Der Krieg in der Ukraine stellt die Energielieferanten in ganz Europa vor neue Herausforderungen. Auch die Verbundnetz-Gas AG blickt angesichts der unsicher werdenden Geschäftsbeziehungen zum Erdgaslieferanten Russland in eine unvorhersehbare Zukunft. Abseits des Krieges will der Gaskonzern die Energiewende stemmen und investiert in neue Technologien. Das Unternehmen konnte 2021 seine Jahresbilanz verbessern und profitierte dabei von den steigenden Energiepreisen.