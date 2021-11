Tradition Erster Besuch als Bundesratspräsident: Ramelow zu Gast in Frankreich

Bodo Ramelow fliegt am Donnerstag als Bundesratspräsident nach Paris. Es ist seine erste Auslandsreise in dieser Funktion. Der Präsident des französischen Senates, Gérard Larcher, hatte Ramelow eingeladen. Sie knüpfen damit an eine lange Tradition gegenseitiger Besuche an.