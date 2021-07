Die Corona-Pandemie hat nach Ansicht von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Bedrohungslage in Deutschlands verschärft. Extremismus und Terrorismus hätten in allen Bereichen zugenommen, sagte er am Donnerstag bei einem Besuch im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Freital. Es gebe einen Zulauf bei Rechtsextremisten und mehr Straftaten. Ebenso sei eine erhebliche Zunahme von Straftaten im linksextremen Bereich festgestellt worden. Die Zunahme der Gewaltbereitschaft bezeichnete Seehofer als "beängstigend". Auch in Bezug auf den Islamismus dürfe man die Realität nicht verharmlosen. "Wir müssen höchst, höchst wachsam sein", betonte der Bundesinnenminister.