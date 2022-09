Bundesweit würden 6.900 Kitas und mehr als eine halbe Million Kinder, die von 7.500 Fachkräften unterstützt worden sind, von der Weiterführung des Programms profitieren – allein in Sachsen-Anhalt gibt es rund 200 Kitas , die an dem Programm teilnehmen.

Nach Angaben des Deutschen Caritasverbands forderten weit über 50.000 Personen in einer Petition an den Bundestag, dass die "Sprach-Kitas" weiterhin durch den Bund gefördert werden sollen. Seit 2016 unterstützte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das Programm.

Ob Reisende ihre Tickets für Flüge per Vorkasse zahlen müssen, war am Freitag ebenfalls Thema im Bundesrat. Nach dem Willen Niedersachsens sollen Flugtickets künftig erst beim Check-in bezahlt werden müssen. Eine entsprechende Vorlage des Landes wurde am Freitag in den Bundesrat eingebracht. Die Initiative wird in den kommenden Tagen in den Ausschüssen der Länderkammer beraten.