Beschlüsse im Überblick Bundesrat gibt grünes Licht für Energiepreisdeckel

Der Bundesrat hat der Strom- und Gaspreisbremse zugestimmt, um Haushalte und Wirtschaft wegen der hohen Energiekosten zu entlasten. Weitere Themen in der Länderkammer sind am Freitag Steueränderungen, der Bundeshaushalt 2023, Milliarden-Hilfen für Kitas, ein neuer Schlüssel für Pflegepersonal in Kliniken oder das Ceta-Freihandelsabkommen mit Kanada. Die Beschlüsse im Überblick.