Bei Gewerkschaften, Sozialverbänden und Kirchen wurde schon nach den ersten Ankündigungen des Heimatschutz-Wehrdienstes durch das Verteidigungsministerium Kritik laut. Vom "Werbetrick, um minderjährige Soldaten anzuwerben", war die Rede, und von der fraglichen Sinnhaftigkeit des neuen Angebots. Für Katastrophenhilfe seien Technisches Hilfswerk und Co. zuständig, hieß es etwa bei Grünen, FDP und Linken im Bundestag.

Drei Viertel der Bewerber zwischen 17 und 27

Bei der Bundeswehr verweist man auf die aktuellen Zahlen: "Das Interesse an dem Angebot ist sehr hoch", sagt eine Sprecherin der Bundeswehr in Köln auf Anfrage von MDR THÜRINGEN. In Köln hat das Personalamt der Bundeswehr seinen Sitz, das für die Rekrutierung zuständig ist. Es habe über 8.000 Interessenbekundungen gegeben, so die Sprecherin. Letztlich hätten rund 1.200 Bewerber "überzeugen" können. Und vor allem junge Menschen interessieren sich dafür: Drei Viertel der Interessenten seien zwischen 17 und 27 Jahren alt, so die Sprecherin. Frauenanteil: 16 Prozent. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bei einem Besuch in der Henne-Kaserne in Erfurt im Oktober 2019. Hier hat das Landeskommando Thüringen der Bundeswehr seinen Sitz. Bildrechte: MDR/Falk Fleischer

Die ersten 326 neuen Rekrutinnen und Rekruten beginnen in der Woche nach Ostern in verschiedenen Einheiten ihre Grundausbildung - unter anderem im Logistikbataillon 171 in Burg in Sachsen-Anhalt. Die Ausbildung sei dieselbe wie für andere Rekruten, Unterschiede würden nicht gemacht, so die Bundeswehr-Sprecherin. Nach den sieben Monaten Ausbildung leisten die Heimatschützer dann noch fünf Monate lang Dienst in den RSU, allerdings verteilt auf mehrere Jahre. Sie werden also jeweils für mehrere Wochen zum Dienst einberufen - je nach Bedarf. Die RSU sind den Landeskommandos unterstellt, welche wiederum für die zivil-militärische Zusammenarbeit etwa im Katastrophenfall zuständig sind. Somit können Heimatschutz-Wehrdienstleistende also auch bei der Unterstützung ziviler Stellen - wie derzeit in der Corona-Hilfe - eingesetzt werden.

Neuer Wehrdienst als "Dauerbrenner"?