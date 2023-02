Die Bundeswehr will den neuen Schützenpanzer "Puma“ trotz einer Pannenserie im Dezember weiter für die Nato-Eingreiftruppe VJTF einsetzen. "Wir haben das Puma-Bataillon nie rausgenommen", sagte der Kommandeur der 10. Panzerdivision, Generalmajor Ruprecht von Butler MDR THÜRINGEN. Es stelle sich allerdings die Frage, wo es künftig innerhalb der Eingreiftruppe eingesetzt werde. Die Division stellt einen Großteil der Landstreitkräfte für die VJTF in diesem Jahr.

Butler hatte mit einer Beschwerde über den Ausfall von 18 Puma-Panzern bei einer Übung der Eingreiftruppe im Dezember vergangenen Jahres eine Debatte über die Zuverlässigkeit des Panzers ausgelöst. Bundeswehr und Hersteller hatten sich in den Wochen danach gegenseitig die Schuld an den Ausfällen gegeben, es war von technischen Mängeln wie auch von falscher Wartung und Bedienungsfehlern die Rede. Nach einem Spitzengespräch mit Vertretern der Hersteller Krauss-Maffei Wegmann und Rheinmetall im Januar hatte die damalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) erklärt, beide Seiten müssten "Hausaufgaben machen". Dabei gehe es um Konstruktionsänderungen an dem Panzer wie auch um die Ausbildung der Soldaten.