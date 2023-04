Erlaubt sein soll der Cannabis-Verbrauch in Vereinen von bis zu 500 Mitgliedern. Diese sogenannten Cannabis-Clubs sollen ihre Mitglieder mit Cannabisprodukten aus eigenem Anbau versorgen dürfen. Maximal 25 Gramm auf einmal und höchstens 50 Gramm pro Monat sollen dort an Vereinsmitglieder abgegeben werden. Nicht-Mitglieder können kein Cannabis bekommen. Solche Clubs gibt es bereits in Spanien und Malta.