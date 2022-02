Auch in Mittdeldeutschland sind zu Jahresanfang wieder mehr Menschen arbeitslos gewesen. In Sachsen wurden im Januar 119.480 Arbeitslose gemeldet. Das sind fast 7.200 mehr als im Dezember. In Sachsen-Anhalt stieg die Zahl der Arbeitslosen um 6.600 auf 80.600, in Thüringen um 4.400 auf 59.000. In allen drei Ländern lag die Arbeitslosigkeit damit unter dem Niveau des Vorjahres und auch unter dem Niveau kurz vor Ausbruch der Pandemie.