Auch bei Abellio ist der Krankenstand "höher als im Regelfall". Fahrten fallen aber nur vereinzelt aus. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Beim Bahnunternehmen Abellio, das Strecken in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen befährt, "ist der Krankenstand höher als im Regelfall", so Sprecher Stefan Dietrich. Es sei aber nicht so dramatisch wie vor Weihnachten. Einen Notfallfahrplan gibt es laut Abellio derzeit nicht. Durch Bereitschaftsdienste und gute Planung könne Abellio die meisten Zug-Ausfälle abfangen. Nur ganz vereinzelt käme es zu kurzfristigen Ausfällen. "Wenn sich morgens um drei Uhr ein Kollege vor der Fahrt krankmeldet, dann finden Sie so schnell nicht immer einen Ersatz", so Dietrich.