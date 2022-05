Allerdings muss man viel Glück haben, wenn man noch einen freien Platz finden will. So heißt es auf der Website des Bundesfamilienministeriums: "Wir bitten um Verständnis, dass die Unterkünfte in den Ferienzeiten mittlerweile so gut wie ausgebucht sind." Außerhalb der Ferienzeiten seien "in einigen Unterkünften noch Plätze frei".