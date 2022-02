Bayern will die ab Mitte März vorgesehene einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflegekräfte vorerst nicht umsetzen. Wie Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder am Montag im Anschluss an eine Sitzung des CSU-Vorstands in München erklärte, soll es zunächst "großzügige Übergangsregelungen" geben, was "de facto auf ein Aussetzen des Vollzugs hinausläuft".