Im ersten Jahr der Corona-Pandemie hat sich Deutschland laut einer Analyse der Bertelsmann-Stiftung mit seinem politischen Krisenmanagement in einer internationalen Spitzengruppe befunden. Als Gründe führt die Stiftung unter anderem die sozialen Sicherungssysteme und die Wirtschaftspolitik an. Demnach erreicht Deutschland Platz fünf hinter Neuseeland, Südkorea, Schweden und Dänemark.

Andere Staaten seien unter deutlich schlechteren Vorzeichen in die Krise gestartet. Im Teilbereich Demokratie-Robustheit erhielten Polen, Ungarn und die Türkei die schlechtesten Noten. "Dort nutzen Regierungen die Pandemie, um Bürgerrechte auf Dauer einzuschränken." Es habe sich gezeigt, dass es in Staaten, in denen demokratische Werte wie Freiheit der Medien, Unabhängigkeit der Justiz oder Bürgerrechte schon vor der Krise gefährdet waren, weitere besorgniserregende Rückschritte gegeben habe.