In vielen Bundesländern greifen bereits schärfere Regeln angesichts von Inzidenzen über 100. Der Berliner Senat ordnete eine Kontaktreduzierung an. In Büros dürften demnach nur noch bis zu maximal 50 Prozent der Arbeitsplätze besetzt sein. Außerdem müssen in Berlin ab Mittwoch im öffentlichen Nahverkehr, in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, im Einzelhandel und in kulturellen Einrichtungen FFP2-Masken getragen werden. Auch in Mitteldeutschland wurden wegen hoher Inzidenzen in vielen Landkreisen bereits Schulen und Kitas wieder geschlossen. Allerdings sind in mehreren Bundesländern nach Ostern auch Öffnungen im Handel und für Kultureinrichtungen im Rahmen von Modellprojekten geplant.