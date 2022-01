Kramer sagte weiter, der Verfassungsschutz unterscheide sehr genau. "Mich interessieren die normalen Demonstrierenden, die ihr gutes Recht auf Versammlungsfreiheit wahrnehmen, nicht. Mich interessieren die Rechtsextremen, die sich da draufsetzen." Es gehe auch nicht darum, Protest gegen die Anti-Corona-Maßnahmen zu verbieten. Wenn dabei aber zu Gewalt und Mord an Politikern aufgerufen werde, sei eine Grenze überschritten. "Ich will nicht in Abrede stellen, dass viele Demonstrierende so etwas verurteilen. Aber nachdem wir nun seit Wochen darauf hinweisen, wer das organisiert - das muss man doch sehen, was da passiert."