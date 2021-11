Die AOK Plus hat deutlich höhere Sterberaten bei Dialysepatienten in Thüringen und Sachsen festgestellt. Ende 2020 schnellten die Sterberaten den MDR THÜRINGEN vorliegenden, aktuellsten Daten zufolge um mehr als 20 Prozent nach oben.

Für das vierte Quartal 2020 weist die Statistik der Krankenkasse 122 Todesfälle je 1.000-Dialysepatienten aus. Im darauffolgenden ersten Quartal 2021 stieg die Sterberate weiter auf 128. In allen vorhergehenden Quartalen der Jahre 2019 und 2020 lag die Sterberate dagegen um 100, zwischen 96 und 104.

Der Nierenärzte-Verband, die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie, hält Dialysepatienten für so gefährdet, "wie kaum eine andere Patientengruppe". Sie erlitten oft einen schweren Covid-19-Verlauf. Sprecherin Bettina Albers sagte MDR THÜRINGEN, aufgrund der hohen Covid-Sterblichkeit sei es richtig, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) Dialysepatienten als Risikogruppe eingestuft habe. Die Nierenpatienten sollten sich mit einer Corona-Impfung inklusive zügiger Booster-Auffrischung schützen.

Die AOK Plus selbst schließt einen Zusammenhang der gestiegenen Sterberaten unter Dialysepatienten mit der Pandemie nicht aus. Jedoch macht die Krankenkasse darauf aufmerksam, dass sie selbst die statistische Signifikanz und COVID-19 als Todesursache bisher nicht geprüft habe. Bei der AOK Plus sind eigenen Angaben zufolge in Thüringen und Sachsen rund 5.800 Dialysepatienten versichert