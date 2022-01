Ähnliche Vorfälle berichten die Landesärztekammern von Sachsen und Sachsen-Anhalt. Ein Sprecher in Dresden sagte, besonders die Mitglieder der Sächsischen Impfkommission sowie der sächsische Kammerpräsident bekämen "fast täglich Briefe oder E-Mails mit bedrohlichem Inhalt". Im Fokus stünden außerdem landesweit Mediziner, die als Impfärzte bekannt seien oder sich öffentlich für Impfungen ausgesprochen hätten. In den Drohschreiben werde meist gefordert, das Impfen zu beenden. Auch in sozialen Medien oder auf Internetseiten seien Ärzte Beschimpfungen ausgesetzt. Häufig stünden Einzelpersonen, zum Teil aber auch organisierte Gruppen, hinter diesen Anfeindungen. Die Formulierungen in den Texten ähnelten sich meist, offenbar handele es sich um Kopien.