Omikron-Welle Corona-Expertenrat warnt vor Krankenhaus-Überlastung

Neben der Beibehaltung und strikten Umsetzung der aktuellen Maßnahmen schließt der Expertenrat auch eine erneute Verschärfung der Corona-Maßnahmen nicht aus. "Diese sollten daher jetzt so vorbereitet werden, dass sie ohne Verzögerung umgesetzt werden können", heißt es in dem Papier mit Hinblick auf eine mögliche höhere Hospitalisierungsrate.

In einer weiteren Stellungnahme kritisierte der Expertenrat eine zu dünne Datenlage bei der Pandemiebeobachtung. Es benötige "dringende Maßnahmen für eine verbesserte Datenerhebung und Digitalisierung", etwa eine Echtzeitübersicht aller Krankenhausbetten mit aktueller Belegung. In anderen Ländern wie Israel habe "Datenerhebung in Echtzeit auf individueller Fallebene zur effizienten Bewältigung der Pandemie erheblich beigetragen".