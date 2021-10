Aschenberg-Dugnus: "Zu nah dran an Linie der Bundesregierung." Bildrechte: dpa

Aschenberg-Dugnus beklagte in dem Zusammenhang eine mangelnde Distanz des Instituts zur Bundesregierung. Unzufrieden äußerte sich die FDP-Politikerin insbesondere über die Arbeit von RKI-Chef Lothar Wieler. Bei ihm gebe es "von Fehlereinsicht keine Spur". Wieler sei "zu nah dran an der Linie der Bundesregierung", kritisierte sie.



Anlass für die scharfe Kritik ist das Eingeständnis des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag, dass die Zahl der geimpften Menschen in Deutschland lange zu niedrig angegeben worden sei. Man habe schon vor Monaten geahnt, dass die Impfquote zu niedrig ausgewiesen war, sagte Aschenberg-Dugnus. Doch die Bundesregierung habe dies stets bestritten. "Jetzt haben wir Oktober und Herr Wieler korrigiert die Quote um fünf Prozent nach oben. Und es wird so getan, als wäre das ein Erfolg."