"Hospitalisieren" bedeutet in einfachen Worten das Einweisen ins Krankenhaus. Mit Hospitalisierung ist also die ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelte Anzahl der Covid-19-Fälle gemeint, die ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Damit die Werte auch zwischen Regionen mit unterschiedlicher Bevölkerungs- und damit auch Fallzahl vergleichbar sind, werden die Krankenhauseinweisungen als Rate jeweils immer für den Zeitraum der vergangenen sieben Tage addiert und auf 100.000 Einwohner umgerechnet. So setzt sich der Begriff Hospitalisierungsrate zusammen. Synonym verwenden offizielle Stellen auch die Begriffe Hospitalisierungsinzidenz oder 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen.