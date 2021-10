Nach Aussagen des Bonner Virologen Hendrik Streeck ist der Schutz vor einer Infektion ein halbes Jahr nach der Impfung nicht mehr so gut gegeben. Der Impfstoffforscher Leif Sander von der Charité in Berlin erklärt: Am besten geschützt sei man ein bis zwei Wochen nach der Zweitimpfung, danach nehme der Schutz vor einer Ansteckung langsam ab. Allerdings blieben Geimpfte deutlich besser geschützt als Ungeimpfte.



Streeck zufolge bleibt der Schutz vor einer schweren Infektion weiter erhalten. Wer sich trotz Impfung infiziert, dürfte Fachleuten zufolge in der Regel mild erkranken oder nichts bemerken. Generell kommen Impfdurchbrüche auch bei Impfungen gegen andere Krankheiten vor.