Der Staat sei nicht nur dazu berechtigt, er müsse sogar eine Impfpflicht in der Corona-Pandemie einführen, sagt der Berliner Verfassungsrechtler Christian Pestalozza. Im Interview erklärt er den Weg für ein neues Gesetz und auch, welche Folgen dieses für Impfunwillige haben könnte. So könnten Krankenkassen die Kosten für eine Covid-19-Therapie in Rechnung stellen. In Notfallsituationen könnten Geimpfte vorgezogen werden.

"Es ist so ein Schreckgespenst, als wenn das alles so furchtbar neu wäre", sagt Christian Pestalozza über den Umgang mit der Impfpflicht in der Politik und der öffentlichen Debatte. Dabei könnten sich Bund und Länder auf eine entsprechende Ermächtigung stützen, die sie seit mehr als 60 Jahren hätten. Diese gelte für den Fall einer Epidemie, die die Bevölkerung bedrohe. Offenbar, so Pestalozza, kenne sie niemand. Auch die Pockenschutzimpfpflicht habe mehr als 100 Jahre in Deutschland bestanden und sei durch Gerichte wiederholt bestätigt worden.