Das hängt vom jeweiligen Impfstoff ab. Dazu schreibt Silke Fließ vom Thüringer Arbeitsministerium: "Notwendig sind beim Impfstoff von Biontech zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen und beim Impfstoff von Moderna zwei Impfungen im Abstand von vier Wochen."



Das heißt: "Biontech: Die Erstimpfung müsste spätestens am 8. Februar erfolgen, die Zweitimpfung am 1. März. Hinzu kommen 14 Tage, damit sich der vollständige Immunschutz aufbauen kann. Die Impfserie wäre somit am 15. März abgeschlossen."



"Moderna: Die Erstimpfung müsste spätestens am 1. Februar erfolgen, die Zweitimpfung am 1. März. Hinzu kommen 14 Tage, damit sich der vollständige Immunschutz aufbauen kann. Die Impfserie wäre somit am 15. März abgeschlossen."



Beim Impfstoff von Johnson & Johnson reicht eine einmalige Impfung. Allerdings, so Silke Fließ, "sollte zur Verbesserung der Wirksamkeit der Grundimmunisierung vier Wochen nach der Erstimpfung ein mRNA-Impfstoff … verabreicht werden".



Der Impfstoff von Astrazeneca wird laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung in Deutschland gar nicht mehr verimpft.



Beim neu zugelassenen Impfstoff Novavax sind nach jetziger Kenntnis zwei Impfungen im Abstand von mindestens drei Wochen notwendig. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erreicht die erste Lieferung Deutschland am 21. Februar. Genauere Informationen, welche Mengen wann in Mitteldeutschland zur Verfügung stehen, gibt es aber noch nicht.