Ein kleiner Ausflug in die Geschichte der Gurtpflicht

Die Kampagne "Klick – Erst gurten, dann starten" in der Bundesrepublik überzeugte in den 70ern längst nicht alle von der lebensrettenden Anwendung. Deshalb beauftragte das Bundesverkehrsministerium noch vor der Einführung der Gurtpflicht 1976 eine psychologische Studie. Das durchführende Institut erlebte bei den Befragungen etwas, das uns heute irgendwie bekannt vorkommt. Probanden verweigerten die Antworten und Interviewer wurden verbal angegriffen, von "kämpferischen Auseinandersetzungen" war die Rede.

Es zeigten sich starke latente Spannungen, unausgetragene Konflikte, affektive Verfestigungen und Bereitschaft zu kämpferischen Auseinandersetzungen Psychologische Studie des Bundesverkehrsministeriums zur Gurtpflicht 1974

Das gleiche Bild in der Schweiz. Nachzulesen im "Abstimmungsbüchlein zur Volksabstimmung vom 30. November 1980“. Demnach dürfe man dem Bürger keine Maßnahmen zum Selbstschutz aufzwingen. Das wäre ein unzulässiger Eingriff in die persönliche Freiheit, auch wenn damit Kosten für die Allgemeinheit gespart werden können. Freiheit und Selbstverantwortung dürften nicht durch Gesetze weiter eingeschränkt werden. Jeder Einzelne müsse selbst entscheiden können, ob er die Gurte tragen will oder nicht. Und: Sicherheitsgurte seien nicht immer ein wirksamer Schutz, ja sie könnten sogar Verletzungen verursachen.

Zurück zur Impfplicht

Hier müssen die – wenn auch seltenen – Nebenwirkungen oder gar Impfschäden natürlich auch Teil der Debatte sein und natürlich, dass im Unterschied zur Gurtpflicht eine Impfung immer auch ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit bedeutet. Zum Beispiel bei der Frage, wo die Altersgrenze liegt. Bei 18 Jahren oder 30, weil bis zu diesem Alter eine besondere Häufung von Entzündungen am Herzen aufgetreten ist?

Der Jenaer Infektionsmediziner Professor Mathias Pletz warnt vor den möglichen Folgen einer Viruserkrankung. Bildrechte: UKJ/Anna Schroll Auf der anderen Seite weisen Wissenschaftler wie der Jenaer Infektionsmediziner Prof. Mathias Pletz darauf hin, dass – wenn es eine persönliche Disposition gibt – diese Probleme auch bei dem Kontakt mit dem Virus auftreten und die Folgen dann noch viel schlimmer sein dürften als bei der Impfung.



Viren gehören nun einmal zu den typischen Auslösern von Myokarditis und Co. Und dass wir dem Virus alle zeitnah begegnen, das ist in der Wissenschaft mittlerweile unbestritten. Vielleicht kann die Gesellschaft auch damit leben, dass die Sanktionen letztlich nicht alle Menschen zwingend bewegen müssen, sich impfen zu lassen.

Man könnte also quasi gleich mit einkalkulieren, dass mit den generierten Einnahmen aus Strafzahlungen oder ähnlichem, zum Beispiel Söders Idee von einer Gehaltsverdoppelung für Pflegekräfte bezahlt wird.

Wie werden Strafgelder überhaupt eingetrieben?

Für Prof. Knoepffler gibt es zwei Ansätze: Man sanktioniert entweder grundsätzlich alle sachgrundlosen Impfverweigerer oder alternativ nur die, die in der Klinik landen. Letzteres könnte man über eine Art Selbstbeteiligung lösen. Nachteil dieser Kostenbeteiligung: Die Fraktion "Mir passiert schon nichts" wird mehrheitlich straffrei davon kommen. Deshalb scheint ein grundsätzlicher Zuschlag auf die Krankenversicherung gerechter zu sein. Zum Beispiel 0,5 Prozentpunkte auf den Beitragssatz, zu zahlen ausschließlich durch den ungeimpften Beitragszahler, nicht durch den Arbeitgeber. Eine Art Solidaritätszuschlag also.

Es könnte eine Option sein, diesen Zuschlag unabhängig von einer persönlichen Erkrankung zu machen, auch wenn die erste Lösung unproblematischer wäre. Prof. Nikolaus Knoepffler Ethiker Uni Jena

Eine Impfpflicht wäre ein schwerer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Bildrechte: dpa Nun sind sich alle ernsthaft Diskutierenden einig, dass eine Impfpflicht sehr wohl ein schwerer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte ist und damit in die Grundrechte. Deshalb kann – da ist sich Nikolaus Knoepffler sicher – diese Pflicht immer nur pandemiegebunden bestehen. Also: Wenn die Belastung auf den Intensivstationen überwunden sein sollte, muss auch die Impfpflicht gelockert werden.



Auf der anderen Seite müsste ein ausgelaufenes Impfzertifikat auch zu Konsequenzen führen. Doch zu welchen? Wäre dann ein Zuschlag in einer anderen Höhe fällig? Auch das gilt es zu diskutieren. Diese Impfzertifikate und deren Verwaltung könnten übrigens die Schnittstelle sein zum System in den Beitragsabteilungen der Krankenkassen, beziehungsweise dorthin, wo die monatlichen Beiträge berechnet werden. Es ist ja nicht so, dass wir keine Erfahrung hätten mit dem Eintreiben von Zusatzbeiträgen oder Praxisgebühren. Aber vielleicht kommen ja auch noch ganz andere Ideen zum Vorschein, sollte die Diskussion irgendwann einmal wirklich ins Rollen kommen.

Hätten wir nur nicht das System kaputtgespart!