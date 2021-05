In der Opposition regt sich also Kritik, doch was hat der Impfstoff-Beauftragte bisher tatsächlich geleistet? Aus dem BMWI heißt es, zum aktuellen Stand bei einzelnen Unternehmen und Standorten könne man keine Auskunft geben. Ein paar Informationen gibt es aber doch: Mit Unterstützung der Taskforce sei es gelungen, beim Hersteller IDT Biologika in Dessau Kapazitäten für Impfstoffe zu schaffen. Es sei sehr schnell ermöglicht worden, dass dort neben Johnson & Johnson nun auch Astrazeneca abgefüllt werden könne. Außerdem habe die Taskforce die Produktion von Johnson & Johnson bei IDT Biologika und von Biontech/Pfizer bei Allergopharma in Reinbek begleitet.