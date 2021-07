Stöbe war in der Zeit der Corona-Pandemie in mehreren Ländern Asiens, darunter in der Krisenregion Jemen sowie in Malawi und Sierra Leone in Afrika. Die Pandemie dominiere dort nicht so sehr die Gesellschaft wie in Deutschland, sagte der Arzt. Der Grund sei, dass diese Länder "weitere existenzielle medizinische Überlebensfragen" hätten. Dabei sei die Lage, so Stöbe, für Covid-Patienten vergleichsweise schlecht.